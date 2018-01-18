taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.856
USD
3,7706
EURO
4,6248
ALTIN
161,36
PETR
68,9200

Lyme hastalığı nedir

Lyme hastalığı; kenelerin ısırması ile geçen bakteriyel bir hastalıktır.

  1. Haberler
  2. İpucu

f

Kenelerin ısırması ile geçen rahatsızlık, Borrelia burgdorferi adlı veya benzeri bakterinin ısırması sonucu ortaya çıkar.

KENENİN ISIRDIĞI YERDE KIZARIKLIK MEYDANA GELİR

Kenenin ısırdığı yer, kızarır. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk yaşanır.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Bu hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Hastalık tedavi edildikten sonra bile belirtileri görülebilir. Bu belirtiler arasında kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluklar görülür. Ayrıca bu bakterinin kansere de neden olduğu ortaya çıkmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocuklarda sık görülen hastalıkları öğrenin

Çocuklarda sık görülen hastalıkları öğrenin

0
'Ace' nedir

'Ace' nedir

1
Ginseng nedir

Ginseng nedir

1
Treyler nedir

Treyler nedir

1
Statik elektrik nedir

Statik elektrik nedir

0
Kurban Bayramı'nda çocuklara nasıl davranılmalı

Kurban Bayramı'nda çocuklara nasıl davranılmalı

13
Obüs nedir

Obüs nedir

1