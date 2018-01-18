Lyme hastalığı nedir

Kenelerin ısırması ile geçen rahatsızlık, Borrelia burgdorferi adlı veya benzeri bakterinin ısırması sonucu ortaya çıkar.

KENENİN ISIRDIĞI YERDE KIZARIKLIK MEYDANA GELİR

Kenenin ısırdığı yer, kızarır. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk yaşanır.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Bu hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Hastalık tedavi edildikten sonra bile belirtileri görülebilir. Bu belirtiler arasında kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluklar görülür. Ayrıca bu bakterinin kansere de neden olduğu ortaya çıkmıştı.