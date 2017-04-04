taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.653
USD
3,6540
EURO
3,8929
ALTIN
148,12
PETR
53,4400

LYS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından yapılacak LYS'ye başvuracakların, 17 Nisan'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

04.04.2017 - 14:54
  1. Haberler
  2. Eğitim

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında gerçekleştirilen 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS), puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, 2017-LYS'ye başvurabilecek.

LYS, 81 il merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra belirlenen 34 ilçe sınav merkezinde birden fazla oturumda yapılacak.

SON GÜN 17 NİSAN

LYS'ye girmek isteyenlerin, bugünden itibaren 17 Nisan'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan'da mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan'da saat 23.59'da sona erecek.

SINAV TARİHLERİ

Beş ayrı dalda düzenlenen LYS kapsamında sınav yapılacak alanlar, tarihleri ve saatleri şöyle:

Matematik Sınavı (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 14.30

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

661
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

389
Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

130
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

105
Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

345
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

127
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

222
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM