LYS başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında gerçekleştirilen 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS), puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, 2017-LYS'ye başvurabilecek.

LYS, 81 il merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra belirlenen 34 ilçe sınav merkezinde birden fazla oturumda yapılacak.

SON GÜN 17 NİSAN

LYS'ye girmek isteyenlerin, bugünden itibaren 17 Nisan'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan'da mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan'da saat 23.59'da sona erecek.

SINAV TARİHLERİ

Beş ayrı dalda düzenlenen LYS kapsamında sınav yapılacak alanlar, tarihleri ve saatleri şöyle:

Matematik Sınavı (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 14.30