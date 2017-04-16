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LYS için yarın son gün

10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) başvurular yarın (17 Nisan) sona erecek.

16.04.2017 - 13:33
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Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 180 barajını geçen adaylar LYS'ye başvurabilme hakkı kazanıyor.

KAÇ ADAY VAR

Bu yıl LYS’ye girmeye hak kazanan 1 milyon 506 bin 479 aday bulunuyor.

Başvurular ÖSYM’nin internet adresinden ya da ÖSYM sınav merkezlerinden yapılıyor. Sınav ücretleri ise 18 Nisan’a kadar ödenebilecek.

Adayların LYS’deki beş sınav için ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Her bir oturumun ücreti 40 lira. Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adaylara LYS’lerin tamamında sınava girmeleri öneriliyor.

SINAV TAKVİMİ

Haziran’da beş oturum olarak yapılacak LYS'lerin sonuçları 11 Temmuz’da açıklanması planlanıyor. Bu yıl uygulanacak LYS sınav takvimi şöyle:

LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1 (Matematik): 11 Haziran (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5 (Yabancı Dil) : 17 Haziran (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran (Pazar), 10.00, 120 dakika

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