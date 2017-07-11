LYS istatistikleri açıklandı

LYS'de 14 puan türünde birer aday, 4 puan türünde ise ikişer aday 500 tam puan aldı.

1.5 MİLYON ADAY

ÖSYM tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrası LYS'ye girmeye hak kazanan aday sayısı 1 milyon 506 bin 504 olarak belirlendi.

LYS-1'e 838 bin 826, LYS-2'ye 470 bin 207, LYS-3'e 832 bin 697, LYS-4'e 538 bin 673, LYS-5'e 101 bin 202 aday başvurdu.

LYS-1'e 814 bin 422, LYS-2'ye 449 bin 812, LYS-3'e 793 bin 464, LYS-4'e 513 bin 674, LYS-5'e 91 bin 554 aday girdi.

LYS-1'de 56, LYS-2'de 26, LYS-3'te 43, LYS-4'te 63 ve LYS-5'te 7 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

TESTLERDEKİ ORTALAMALAR

LYS-1 matematik testinde, ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okuyan ve sınavı geçerli olan 440 bin 18 adayın 80 soruda ortalaması 16,15 oldu.

Sınavı geçerli olan tüm adayların sayıları, soru sayısı ve testlerdeki ortalamaları ise şöyle:

"Matematik 80 soru, 814 bin 421 aday, 15,68;

fizik 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 6,82,

kimya 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 10,23,

biyoloji 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 10,13,

Türk dili ve edebiyatı 56 soru, 793 bin 464 aday, ortalama 21,80,

coğrafya-1 24 soru, 793 bin 464 aday, ortalama 9,30,

tarih 44 soru, 513 bin 674 aday, ortalama 17,70,

coğrafya-2 14 soru, 513 bin 674 aday, ortalama, 5,19,

felsefe grubu 32 soru, 513 bin 674 aday, ortalama 11,90,

yabancı dil Almanca 80 soru, bin 820 aday, ortalama 28,85,

yabancı dil Fransızca 80 soru, bin 62 aday, ortalama 31,14,

yabancı dil İngilizce 80 soru, 88 bin 672 aday, ortalama 22,73 ."

LYS PUAN DAĞILIMI

ÖSYM istatistiklerine göre, LYS'de 14 puan türünde TM-1, TM-2, TM-3 ve TS-2'de ikişer aday, diğer alanlarda ise birer aday 500 tam puan aldı.

100 ve üzeri puan alan aday sayısı MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4'te 445 bin 429, TM-1, TM-2 ve TM-3'te 788 bin 188, TS-1 ve TS-2'de 806 bin 219 aday oldu.

Dil puanlarında ise 100 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1, DİL-2 ALM, DİL-3 ALM'de bin 660 DİL-1 FRA, DİL-2 FRA ve DİL-3 FRA'da 984, DİL-1 İNG, DİL-2 İNG, DİL-3 İNG'de 77 bin 823 aday olarak açıklandı.

180 ve üstü puan alan aday sayısı MF-1'de 294 bin 986, MF-2'de 308 bin 524, MF-3'te 314 bin 648, MF-4'te 297 bin 966, TM-1'de 443 bin 352, TM-2'de 481 bin 255, TM-3'te 531 bin 911, TS-1'de 481 bin 474, TS-2'de 543 bin 542 olarak belirlendi.

Dil puanlarında ise 180 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1 ALM'de bin 367, DİL-2 ALM'de bin 544, DİL-3 ALM'de bin 652, DİL-1 FRA'da 880, DİL-2 FRA'da 947, DİL-3 FRA'da 980, DİL-1 İNG'de 59 bin 977, DİL-2 İNG'de 70 bin 618, DİL-3 İNG'de 77 bin 447 olarak açıklandı.