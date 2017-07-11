LYS sonuçları açıklandı

10 Haziran 2017'de başlayan LYS maratonu, 18 Haziran 2017'de sona ermişti. Sınavların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdüren adayların bekleyişi bugün itibarıyla sonlandı.

1 milyon 72 bin öğrencinin beklediği sonuçlar, http://sonuc.osym.gov.tr adresinde.

TERCİHLER 18-26 TEMMUZ’DA

Tercihler 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adaylarının 24 tercih hakkı bulunacak. Adaylar, Tablo 3’teki ön lisans, Tablo 4’teki lisans programlarına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) veya LYS yerleştirme puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri, üniversitelerin kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilecek. Bu işlemlerde 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzu ile 2017-ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan kurallar geçerli olacak. Sonuçlar ÖSYM’nin internet sitesinde duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYITLAR 14-18 AĞUSTOS’TA

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos’ta olacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, istenilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu sürede başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar, haklarını kaybedecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde okullarda, alışveriş merkezlerinde, şehir meydanlarında, rehberlik ve

araştırma merkezlerinde kurulan 9 bin 918 noktada 29 bin 854 eğitimciyle üniversite tercihinde bulunan adaylara destek verecek.

