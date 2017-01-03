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LYS'de devrim gibi değişiklik

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak..

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 17:09
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ösym

ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı.

SORULAR KISA CEVAPLI OLACAK

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMEYECEK

Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı, ÖSYM ile öğrenci alacak.

2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.

- Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır.

- LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacaktır.

- Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır.

- Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenmiştir.

- Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır.

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