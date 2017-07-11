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LYS'de iki soru iptal edildi

ÖSYM’den yapılan açıklamada Matematikte iki sorunun iptal edilerek değerlendirilmeyeceği belirtildi.

11.07.2017 - 21:52
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Açıklamada, “LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı ‘Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar’ kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir” denildi.

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