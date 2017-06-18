LYS için alçısını söktü yine de giremedi

LYS'nin yapıldığı merkezlerden olan Bursa’daki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok binasına erken saatte gelen öğrenciler içeri alınmaya başlandığı sırada dün akşam sağ ayağından yaralanan Cihat Özkan, alçılı ayağıyla sınava girmek istedi.

Ayağındaki alçıyı söktü yine de sınava giremedi VİDEO

AYAĞINDAKİ ALÇIYI SÖKTÜLER

Özkan, yanında hastane raporu bulunduğunu belirtirken görevliler bunun ÖSYM'ye daha önceden ibraz edilmediği için adayı salona alınmadı. Ayağındaki alçıyı sökmesi halinde sınava girebileceği bildirilen Özkan, diğer veliler ve öğrencilerin yardımıyla ayağındaki alçıyı söktü.





EHLİYET KABUL EDİLMEDİ

Öğrencilerin alındığı sürenin bitmesine 4 dakika kala yeniden salon kapısına gelen Özkan, nüfus cüzdanı yerine ehliyet ibraz etti. ÖSYM görevlileri, nüfus cüzdanı yerine ehliyeti kabul edemeyeceklerini söyledi. Bu nedenle sınava giremeyen Özkan, gözyaşlarına boğuldu. Binanın önünde oturan ve yine veliler yardımıyla ayağı sarılan Özkan, “Elimde rapor olmasına rağmen sınava girmek için alçılı ayağımı çözdüm. Nüfus cüzdanım dün akşam hastanede kalmış. Ehliyetim olduğu halde sınava giremedim. Bir yılım boşuna gitti. Yetkililerin mağduriyetimin gidermesini istiyorum” dedi.



