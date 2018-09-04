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M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor

Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda Türk mühendis ve işçilerinin modenize ettiği M-60 T tankları tamamen yerli ve milli hale geldi.

DHA | 04.09.2018 - 12:47..
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Merkezde üretilen tank parçalarının ABD'ye de ihraç edildiği belirtildi.

2006-2010 yılları arasında Kayseri'de eski adıyla Anatamir olarak bilinen  2'nci Ana Bakım Merkezi'nde palet değişiminden gövdesine, kulesinden silah sistemlerine kadar modernize edilen 170 adet M-60 tanklarının modelleri Türk'ü çağrıştıran (T) harfi eklenerek, TSK'nın envanterine 'M-60 T' olarak girdi.

M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor

İsrail'in önceleri zırhlamada destek verdiği proje, şimdilerde tamamen Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle yürütülüyor.

M-60 T TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Kayseri'deki merkezde M-60 T tankları tepeden tırnağa yenilenerek, Silahlı Kuvvetler'in emrine veriliyor. Tanklar modernize edildikten sonra merkezde oluşturulmuş su havuzu, eğim rampası  gibi özel alanda çeşitli testlerden geçiriliyor.

M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor

Kayseri'deki modernizasyon işlemlerine Sakarya Arifiye'de bulunan bir diğer bakım merkezi de palet üretimi ve motor yenileme işlemiyle destek veriyor.

Kayseri 2'nci Ana Bakım Merkezi, seyyar ekipleriyle Zeytindalı, Afrin hareketları ve son olarak İdlib önlemlerinde yer alan tanklara bulundukları yerde bakım, onarım desteği de sağlıyor.

KAYSERİ'DEN ABD'YE TANK PARÇASI GİDİYOR

Kayseri'deki merkezin üretim aşamasındaki  tamamen yerli ve milli Altay tanklarına da proje ve teknik destek verdiği belirtilirken, M-60 T tanklarının ilkinin İsrail'de İsrail ve Türk mühendisleri ile beraber yapıldığı, artık tankların tamamının Türk işçi ve mühendisler tarafından üretildiği kaydedildi.

M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor

Tankların bakım ve onarımları ile her türlü parça değişimleri de burada tamamen yerli malzeme ile gerçekleştiriliyor. M-60 tanklarının Amerika'daki fabrikası kapandığı için yedek parçaların Kayseri'deki merkezden satın alındığı belirtildi.

M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor
M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor
M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor

M-60 T tankları Kayseri'de modernize ediliyor

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