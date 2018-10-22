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Maarif Ajansı geliyor

Okul, üniversite, yurt, kültür merkezleri açarak Türkiye dışında FETÖ ile mücadelenin önemli unsurlarından olan Maarif Vakfı, yeni bir yapılanmaya gidiyor.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 12:40..
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Vakıf, FETÖ ile mücadele ve Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını oluşturmak için Maarif Ajansı’nı kuruyor. Ajansın çalışma şekli hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu, çalışamlar hakkında bilgi verdi.

Maarif Ajansı geliyor

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Mustafa Göksu, "Maarif Ajansı öğrenci getirmeye ve göndermeye yardımcı olacak. Türkiye’nin değişik yerlerinden gidip başka ülkelerde okumak isteyenlere danışmanlık hizmeti verecek. Özellikle kız anne-babaları çocuklarını emin ellere gönderip okumasını istiyor. Tam burada Maarif devreye girecek. Çocuklara yardımcı olacağız. Türkiye’ye gelecek yabancı öğrencilerin de ülkeyi bizim elimizden doğru tanımalarını sağlayıp ülkemizin gönül elçileri olmalarını istiyoruz" dedi.

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