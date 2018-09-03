Maarif Okulları'nda ilk ders zili çaldı

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde bulunan Woodrow Wilson School isimli özel okulu satın alarak bu ülkedeki faaliyetlerine başlayan Uluslararası Maarif Okulları Makedonya, anaokulundan liseye eğitim veriyor.

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Kalkandelen şehrindeki eğitim binasının yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV), başkent Üsküp'te de bir anaokulu ile eğitim verecek.

20 kişiden oluşan idari ekibi ve 40 öğretmeniyle 300'e yakın öğrenciye eğitim verecek Uluslararası Maarif Okulları Makedonya'da öğrenci kayıtları eylül ayı boyunca devam edecek.

ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Kosova'nın başkenti Priştine ve ülkenin güneybatısındaki Prizren'de de geçen yıl eğitime başlayan Uluslararası Maarif Okulları Kosova, yeni dönemde yoğun öğrenci ilgisi ile karşılaştı.

Geçen eğitim öğretim yılına 68 öğrenciyle başlayan Maarif Okulları, Kosova'daki ailelerin yoğun ilgisinin ardından öğrenci sayısını 450'ye çıkardı.

LİSEYE KADAR EĞİTİM

Anaokuldan liseye eğitim imkanı sunan Uluslararası Maarif Okulları Kosova, akıllı sınıflar, teknolojik donanım ve altyapının yanı sıra dil laboratuvarları, yetenek çalışmaları için akıl oyunları ve satranç sınıfı, bilişim, kodlama ve robotik çalışmaları için bilgisayar laboratuvarı ile kütüphaneye sahip.