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Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında artış

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışındaki 108 okulda 9 bin 633 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor.

AA | 24.04.2018 - 12:35..
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Maarif Vakfı, aralarında ABD ve Kosova'nın da bulunduğu 11 ülkede 32 yeni okul açtı. Vakıf, 10 ülkedeki FETÖ/PDY iltisaklı toplam 76 okulu devraldı.

FETÖ'DEN 76 OKULU DEVRALDI

Vakfın stratejik planı doğrultusundaki öncelikler çerçevesinde, ilgili bakanlık ve diğer devlet kurumlarıyla istişare halinde dünya genelinde 83 ülkeyle resmi temas sağlandı.

39 ülkeye direktör atandı, vakıf, Gine, Somali, Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad'da FETÖ/PDY iltisaklı toplam 8 bin 506 öğrencinin eğitim aldığı 76 okulu devraldı.

Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında artış

32 YENİ OKUL AÇILDI

Stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 11 ülkede de 32 yeni okul açıldı.

Gambiya, Sierra Leone, Cibuti, Sao Tome ve Principe, ABD, Kosova, Afganistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tanzanya ve Makedonya'daki okullarda bin 127 öğrenci eğitime başladı.

Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında artış

YENİ PROTOKOLLER İMZALANDI

Son açılanlarla Maarif Vakfı'na bağlı toplam 108 okulda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 9 bin 633'e ulaştı. Bunlarla birlikte toplamda 25 ülkede gerek FETÖ/PDY iltisaklı okullarının devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokoller imzalandı.

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