Şişli Belediyesi binası önünde toplanan bir grup işçi, maaş alamadıklarını belirterek, eylemde bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA BİLE YAZDIRAMIYORUZ"

Parası olmadığı için çocuğunu okula yazdıramadığını söyleyen bir işçi, "Esir gibi çalışıyoruz. Ne maaş alabiliyoruz ne bir şey alabiliyoruz. Çocuklarımızı okula bile yazdıramıyoruz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Çocuğumu neyle okula yazdıracağım? Para yok. Kıyafet alacağım, defter, ayakkabı alacağım. Bunlar hep para. Çok mağdurum." şeklinde konuştu.

Maaşını alamayan Şişli Belediyesi işçileri eylem yaptı VİDEO

"YİYECEK EKMEĞİM YOK"

Evinin kirasını ödeyemediğini belirten bir başka işçi Engin Arslan, "Olmadıktan sonra ne yapabilirim? Evimdeki dolapta bir salça kalmış, o da pamuklaşmış. Yiyecek ekmeğim yok. Saat 3’te belli olacakmış." dedi.

Öte yandan bir yetkili işçilere, bugün saat 15.00’te maaşların durumunun netlik kazanacağını söyledi.