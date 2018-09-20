Mabel Matiz'e FETÖ soruşturmasında savcı kararını verdi

Şarkıcı Mabel Matiz’in “Ya Bu İşler Ne” isimli şarkısının klibinde 1 Dolar kullanarak FETÖ/PDY terör örgütüne destek verdiğini iddia eden bir kişi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

SUÇ UNSURLARINA RASTLANMADI

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Mabel Matiz, klibin kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ve örgüte destek amacının da olmadığını söylemişti.

İfadenin ardından soruşturmasını tamamlayan savcılık Matiz’in klibinde “örgüt propagandası yapmak” suçunun unsurlarına rastlanılmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.