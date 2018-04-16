Macademia yağı nedir

Fındıkgillerden olan macademia, bir meyvedir. Macademia ağaçlarının binden fazla çeşidi bulunur. Macademia ağacı yaprak dökmez ve bütün bir yıl boyunca yeşil kalır. Ağaç, yıl boyunca yağış alan ve sıcak iklim koşulları altında yetişir.

BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILIYOR

Bu ağaçtan elde edilen meyve fındığın iki katı büyüklüğünde olup çeşitli yerlerde kullanılır. Özellikle de kurabiye, kek, hamur işleri, şekerleme sektöründe daha çok tercih edilir.

SAÇA VE CİLDE İYİ GELİYOR

Bu yağın içerisinde %60 Oleik asit, %19 Palmitoleik asit, %1-3 Linoleik asit, Omega-6, Omega-3 bulunur. Saça ve cilte çok iyi geldiği bilinir.