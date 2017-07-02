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Macar Bakan: Türkiye'nin yanında durmak zorundayız

Bakan Szijjarto, göçmenler konusunda Türkiye'nin Avrupa'yı koruduğunu belirterek, yapılan eleştirileri kabul etmediklerini ifade etti.

02.07.2017 - 09:13
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Macar Bakan: Türkiye'nin yanında durmak zorundayız

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a eşlik etmek üzere bulunduğu Ankara'da, Macar heyetinin temaslarına ilişkin izlenimlerini, iki ülkenin işbirliği adımlarını, AB ve göçmen konularını AA muhabirine değerlendirdi.

TÜRKİYE MACARİSTAN İLİŞKİLERİ

Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Orban'ın başkanlık ettiği Türkiye-Macaristan 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne Macaristan heyetinin altı bakanla katıldığını belirten Szijjarto, "Avrupa'daki üye sayısı bakımından en mütevazı kabinelerden biri bizim kabinemizdir. Kabinemizin yarısıyla buraya geldik. Bu, Türkiye-Macaristan arasındaki işbirliğine ve stratejik ortaklığa verdiğimiz önemin bir göstergesi. Hangi alanlarda işbirliğini artıracağımızı ele aldık. 2012'de iki ülke arasındaki ticaret hacmini beş milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştik. Ticaret hacmimiz, bu yılın ilk dört ayında, yüzde 17 oranında artış göstererek neredeyse bir milyar dolara ulaştı. Ocaktan nisana eriştiğimiz bu oran, yılın sonunda üç milyar dolara ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yani, ticaret hacminde hedefimiz olan beş milyar dolara ulaşıyoruz." diye konuştu.

Macar Bakan: Türkiye'nin yanında durmak zorundayız

"HER ZAMAN SİZİN YANINIZDA OLDUK"

Szijjarto, "Başbakan Yıldırım'a ve Türk hükümetine Türkiye'ye uluslararası konularda yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Biz her zaman sizin yanınızda olduk." dedi.

TÜRKİYE AVRUPA'YI KORUYOR

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin hangi uluslararası konularda Türkiye'ye destek verdiğini şöyle anlattı: "Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi'nde her zaman sizin Avrupa'yı korumakta oynadığınız rolün altını çiziyoruz. Eğer siz Avrupa'yı hedef alan göç dalgasını durdurmasaydınız, biz Macarların durdurması gerekecekti. Eğer göçmenler Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçer ve kimse onları durdurmazsa gelecekleri ilk sınır Macaristan'ın güney sınırıdır. Türkiye göç dalgasını durdurarak sadece kendisini değil Avrupa'yı ve AB'yi de koruyor. Avrupa'nın bugün yaptığından fazlasını ortaya koyarak, buna saygı duymak zorundayız.

"ELEŞTİRİLERİ HOŞ KARŞILAMIYORUZ"

AB'nin size yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz. Çünkü biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz. İstikrarını korumak için teröre karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin yanında durmak zorundayız. Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele etmesini saygıyla karşılamalıyız."

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