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Macar Başbakan'dan sığınmacı krizine karşı çocuk önerisi

Macaristan Başbakanı, Avrupalıların sığınmacı krizi yaşamaması için daha fazla çocuk yapması gerektiğini ifade etti.

26.05.2017 - 10:41
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de düzenlenen 'Dünya Aileler Kongresi'nde konuştu.

Daha geniş ailelerin Avrupa'nın çıkarına olacağını savunan Orban, "Bizim anavatanımız, ortak anavatanımız Avrupa büyük medeniyetlere karşı nüfus mücadelesini kaybediyor. Şunu söylemek önemli, doğal üremeyi iyileştirmek ulusal bir çıkar. Diğerleri arasındaki herhangi bir çıkar değil, tek çıkar. Bu aynı zamanda Avrupa'nın çıkarına..." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK VARSA GELECEK VAR"

​Avrupa'da bazı kimselerin demografi problemini göçmenlerle çözmeye çalıştığını, Macaristan'ın ise kendi kaynaklarını kullanarak, aile dostu politika izleyerek bu soruna çare bulmaya çalışacağını söyleyen Orban, "Demografi anlamında dönüşüm yapmaya, daha çok çocuğun doğmasına ihtiyaç var. Çünkü çocuk varsa gelecek var. 2030'da Macaristan'ın doğum oranını yüzde 2.1'e yükseltmek gerekiyor. Macaristan'ın nüfusu 40 yıldan daha kısa bir sürede 1 milyon eksildi. Bu rakam 2. Dünya Savaşı sırasındaki insan kaybımızdan daha fazla." dedi.

Macar Başbakan'dan sığınmacı krizine karşı çocuk önerisi

3 VEYA DAHA FAZLA ÇOCUK YAPANLARIN BORCU SİLİNECEK

Devlet tarafından ailelere verilen desteklerin 2018'de süreceğini de kaydeden Orban, bu kapsamda üç ya da daha fazla çocuklu ailelerin konut kredilerinden 1 milyon Macar forintinin (yaklaşık 12 bin TL) silineceğini, öğrenci kredi borcu olan kadınların iki çocuk sahibi olması halinde borcun yüzde 50'sinin, 3 ya da daha fazla çocuk sahibi olmaları durumunda ise tüm borçlarının silineceğini aktardı.

SIĞINMACI KRİZİ

Avrupa'daki sığınmacı krizinin en yüksek seviyeye ulaştığı 2016'da birçok sığınmacı rotasının kapatıldığını ancak bunun geçici bir rahatlama olduğunu söyleyen Orban "Avrupa'ya kuşatmada alınan zararı belirlemesi, delikleri kapaması ve duvarları güçlendirmesi için nefes alma süresi verildi." dedi.

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