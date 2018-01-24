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Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Ünlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, terör örgütlerini temizlemek için Afrin'e giren Türk askerine mesaj gönderdi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 06:46..
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Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Türkiye'de bile belli kesimler tarafından engellenmeye çalışılan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek veren Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Burak Talu'nun eşi Macar oyuncu Boglarka Csösz, sosyal medya hesabından "Allah yardımcıları olsun" mesajını paylaştı.

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

"SURİYE'DE SAVAŞTIKLARINI UNUTAMIYORUZ"

Mehmetçik'in Afrin'de olduğunu unutmadığını dile getiren Csösz, "Türk askerlerimizi Allah Afrin'de korusun. Biz filmini çekerken bu hikayenin ne kadar gerçek olduğunu aklımızdan çıkarmadık!" ifadelerini kullandı.

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

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