Macar polisine taş attığı gerekçesiyle 7 yıl hapis aldı

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile sığınmacılar arasında 2 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak yargılanan Suriyeli Ahmed H, ''terörizm'' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





TERÖRİZM SUÇUYLA YARGILANDI

30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilmesi kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmed H, "arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Hapis cezasının yanı sıra 10 yıl Macaristan'a girişi de yasaklanan Ahmed H, en erken cezasının 3'te 2'lik kısmını cezaevinde geçirdikten sonra serbest kalabilecek.

ABD'NİN TEPKİSİ İŞE YARAMADI

Ahmed H'nin "terörizm" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ABD yönetimi de tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, yaptığı açıklamada, Ahmed H'nin davasını yakından takip edeceklerini belirterek, "ABD, Eylül 2015'te Macaristan-Sırbistan sınırında polisle ilticacılar arasındaki çatışmaya karışan Suriyeli mülteci Ahmed H'nın 'terörizm' değerlendirmesiyle yargılanıp mahkum edilmesinden endişe duymaktadır." ifadelerini kullanılmıştı.