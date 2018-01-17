Macaristan 11 kaçak sığınmacıyı gözaltına aldı

Szabolcs-Szatmar-Bereg Bölge Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Macaristan'ın, Ukrayna ve Romanya ortak sınır bölgesinde AN2 tipi uçakla Macaristan'a yasa dışı şekilde giren 11 sığınmacının yakalandığı bildirildi.

SIĞINMACILARA ŞİDDET SUÇLAMASI

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.