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Macaristan Başbakanı: Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz

Macaristan Başbakanı Orban, milyonlarca sığınmacı ve göçmenin Avrupa'yı istila ettiğini savundu.

24.10.2017 - 06:28
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nın 61'inci yıl dönümü nedeniyle Budapeşte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Avrupa'yı karışık halkların ikamet ettiği bir kıtaya çevirmek için planların yapıldığını söyledi.

Macaristan Başbakanı: Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz

"SIĞINMACILARIN OLMADIĞI TEK BÖLGE, ORTA AVRUPA"

Milyonlarca sığınmacı ve göçmenin Avrupa'yı istila ettiğini savunan Viktor Orban, bu plana ise sadece Orta Avrupa ülkelerinin karşı çıktığını belirterek, ''Bugün Avrupa'da sığınmacıların bulunmadığı son bölge, Orta Avrupa kaldı.'' diye konuştu.

Macaristan Başbakanı: Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz

"SEÇİMLER, KITANIN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

Avrupa'da düzenlenen seçimlerin kıtanın kaderini belirleyeceğini, çünkü halkların Avrupa bürokratlarından yönetimi alıp almamalarının söz konusu olduğunu kaydeden Orban, ''Eski, çok kültürlülük öncesi muhteşem Avrupa'yı geri alıp alamayacağımız şimdi belli oluyor. Güvenli, adil, sivil, Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Viktor Orban, Avrupa'daki seçimlerin önemli olduğunu da vurgulayarak, sığınmacıların ve Avrupa Birleşik Devletleri fikrinin ise engellenebileceğini sözlerine ekledi.

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