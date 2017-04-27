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Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de net bir istikrar sağlayabilenlerin desteklenmesi gerektiğini belirt

27.04.2017 - 01:14
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Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya türkiye uyarısı

Orban, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki konuşmasının  ardından basın toplantısı düzenledi.

Bir soru üzerine Türkiye'de 16 Nisan'da Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını dile getiren Orban, Türkiye'nin istikrarının Avrupa açısından önemine değindi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya türkiye uyarısı

"TÜRKİYE İSTKRARSIZLAŞIRSA HEPİMİZİN BAŞI BELAYA GİRER"

Orban, "Türkiye'de net bir istikrar sağlayabilenleri desteklemeliyiz. Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer." ifadelerini  kullandı.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya türkiye uyarısı

Avrupa'nın daha büyük önceliğinin Türkiye'nin istikrarlaştırılması olduğunu vurgulayan Orban, "Aksi halde, tüm bölge yangın yerine döner ve Avrupa  üzerindeki baskı dayanılmaz olur. Bu yüzden Erdoğan'ın istikrarlı bir Türk siyasi hayatı oluşturmasını destekliyorum." şeklinde konuştu.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya türkiye uyarısı

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