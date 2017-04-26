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Macaristan Başbakanı Soros'tan şikayetçi

Gezi olaylarının sponsoru olarak bilinen Soros'a Macaristan Başbakanı'ndan tepki geldi.

26.04.2017 - 20:28
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Daha önce Gezi olayları sırasında sokağa çıkanlara hukuki ve tıbbi destek sağladığını itiraf eden Amerikalı milyarder George Soros'dan Macaristan şikayetçi.

"SOROS, MİLYONLARCA AVRUPALININ HAYATINI MAHVETTİ"

Soros'un milyonlarca Avrupalının hayatını mahvettiğini belirten Macaristan Başbakanı Orban, "Bizi hedef alan Amerikalı finansal spekülatör Soros, spekülasyonlarla milyonlarca Avrupalının hayatını mahvetti. Soros avro düşmanı olmasına rağmen hala burada üst düzeyde sıcak bir şekilde karşılanıyor" dedi.

Macaristan Başbakanı Soros'tan şikayetçi

"AVRUPA DÜŞMANI AMA ÜST DÜZEYDE KARŞILANIYOR"

Amerikalı iş adamının, Macaristan'ı hedef aldığını, söyleyen Orban, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yarın Soros ile görüşecek olmasına atıfta bulunarak, "Soros, avro düşmanı ancak buna rağmen hala burada üst düzeyde sıcak bir şekilde karşılanıyor." diye konuştu.

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