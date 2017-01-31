Macaristan hükümeti Soros'a savaş açtı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó, "Para Sihirbazı" olarak bilinen George Soros ile ilgili RT'ye önemli açıklamalarda bulundu.

SOROS HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTİYOR

Szijjártó, Soros'un birçok sivil toplum örgütlerini desteklediğini, ancak bu kuruluşların insanların gerçek temsilcisi olmadığı ifade etti. Bakan ayrıca Macaristan hükümetinin Soros'un fikirleriyle uyuşmadığını Soros'un da bu yüzden hükümeti devirmek istediğini açıkladı.

HÜKÜMETLERİ İTİBARSIZLAŞTIRIYORLAR

Soros tarafından finanse edilen gruplar bugünlerde Polonya ve ABD gibi ülkelerde hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor. Bu kuruluşlar, sadece Macaristan'da değil aynı zamanda Romanya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde de "yolsuzluk karşıtlığı görünümü altında seçilmiş hükümetleri itibarsızlaştırmaya çalışmakla" suçlanıyor.

MACARİSTAN HÜKÜMETİ TRUMP'IN İZLEDİĞİ POLİTİKADAN MEMNUN

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó, ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden memnun olduklarını belirtti. Ayrıca Trump'ın sınır kontrolü ve dış işlerinde izlediği politikayı da beğendiklerini açıkladı.