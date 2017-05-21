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Macaristan-Romanya sınırında sığınmacı geçişleri arttı

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, Macaristan-Romanya sınırında sığınmacı baskısının artmaya başladığını belirtti.

21.05.2017 - 05:53
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Bakondi, Macaristan kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, Macaristan-Romanya sınırından her geçen gün daha fazla sığınmacının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere girmeye çalıştığını belirtti.

Romanya sınır muhafaza ekiplerinin Macarlarla etkili bir şekilde çalıştığını anlatan Bakondi, "Sığınmacılar sadece sınırdaki yeşil bölge üzerinden değil, artık kamyonetlerin ya da trenlerin alt kısımlarına saklanarak, Schengen bölgesine geçmeye çalışıyor." diye konuştu.

Romanya'nın Macaristan tarafında yakalanan sığınmacıları geri aldığına işaret eden Bakondi, Macaristan-Romanya sınırına halihazırda tel örgü çekilmesinin gündemde olmadığını ama ihtiyaç halinde bunun da gerçekleşebileceğini bildirdi.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı. Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak, onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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