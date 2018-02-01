Macaristan sığınmacı şartları değişmezse biz yokuz dedi

Ülkesine sığınmacı almamak için her türlü yolu deneyen Macaristan hükümeti, "Macaristan'ın duruşu ve çıkarlarına ters" açıklaması yaptı.

"GÖÇÜ İYİ BİR ŞEY GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Henüz görüşmelere başlamadan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı açıklamayla sonucu ilan ettiğini iddia eden Szijjarto, ''New York deklarasyonu ve Genel Sekreterin açıklamaları Macaristan'ın duruşu ve çıkarlarına ters. Çünkü onlar göçü iyi ve durdurulamaz bir şey gibi gösteriyorlar. Macaristan ise göçü iyi ve durdurulamaz olarak görmüyor bilakis ciddi güvenlik riski olarak değerlendiriyor.'' diye konuştu.

Söz konusu deklarasyonun ve BM Genel Sekreterinin açıklamalarının, göçü durdurmak yerine göç yollarının genişletilmesine destek verdiğini de savunan Szijjarto, ''BM göç paketinde olumlu yöne doğru pozitif bir ilerleme olmazsa Macaristan görüşmelerden çekilecek.'' dedi.