Macaristan sığınmacıları aç bırakma taktiğine son verdi

Açıklama, insan hakları izleme örgütü Macar Helsinki Komitesi'nden geldi. Komitenin başında yer alan Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen kişilere yine normal şekilde bakılıyor" dedi.

Sığınmacıları aç bırakma taktiği İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün çarşamba günü yayımlanan raporunda yer almıştı. Raporda, Macar yetkililer uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal etmekle suçlanmıştı.

Macaristan'ın aç bıraktığı sığınmacılar, Sırbistan sınırı yakınlarındaki transit merkezlerinde kalıyor. Bu uygulamaya maruz kalan grubu sığınma başvuruları reddedilenler oluşturuyor. Bu kişilerin ret kararına itiraz etseler dahi yeni başvurularının cevabı almadan Macaristan'dan ayrılmalarını sağlamak için aç bırakıldıkları öne sürülüyor. Macaristan, başvuruları reddedilen sığınmacıların Sırbistan'a dönmesini istiyor.

Sığınma başvurularını nadiren kabul eden Macaristan'da son dönemde yapılan bir düzenleme ile yasa dışı sığınmacılara yardım edilmesi suç kapsamına alınmıştı. Ayrıca güvenli olarak kabul edilen bir ülkeden gelen sığınmacıların başvuruları reddediliyor. Macaristan, Sırbistan'ı güvenli ülke olarak sınıflandırıyor.