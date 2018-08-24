taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1206
Euro
7.08465
Altın
1188.766
Borsa
90185.99

Macaristan sığınmacıları aç bırakma taktiğine son verdi

Macaristan'ın yaklaşık iki haftadır uyguladığı belirtilen sığınmacıları aç bırakma taktiğine son verdiği açıklandı.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 09:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Açıklama, insan hakları izleme örgütü Macar Helsinki Komitesi'nden geldi. Komitenin başında yer alan Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen kişilere yine normal şekilde bakılıyor" dedi.

Sığınmacıları aç bırakma taktiği İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün çarşamba günü yayımlanan raporunda yer almıştı. Raporda, Macar yetkililer uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal etmekle suçlanmıştı.

MÜLTECİLERİ AÇ BIRAKMA İŞKENCESİ

Macaristan'ın aç bıraktığı sığınmacılar, Sırbistan sınırı yakınlarındaki transit merkezlerinde kalıyor. Bu uygulamaya maruz kalan grubu sığınma başvuruları reddedilenler oluşturuyor. Bu kişilerin ret kararına itiraz etseler dahi yeni başvurularının cevabı almadan Macaristan'dan ayrılmalarını sağlamak için aç bırakıldıkları öne sürülüyor. Macaristan, başvuruları reddedilen sığınmacıların Sırbistan'a dönmesini istiyor.

Sığınma başvurularını nadiren kabul eden Macaristan'da son dönemde yapılan bir düzenleme ile yasa dışı sığınmacılara yardım edilmesi suç kapsamına alınmıştı. Ayrıca güvenli olarak kabul edilen bir ülkeden gelen sığınmacıların başvuruları reddediliyor. Macaristan, Sırbistan'ı güvenli ülke olarak sınıflandırıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

370
Maicon Galatasaray'da kaldı

Maicon Galatasaray'da kaldı

18
Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

45
Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

48
Defne Samyeli ile Kemal tanıştı

Defne Samyeli ile Kemal tanıştı

36
Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

35
AB'den İran'a destek paketi

AB'den İran'a destek paketi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM