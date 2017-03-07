Macaristan tel örgülere elektrik verecek

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan-Sırbistan sınırına inşa edilen tel örgülerin sığınmacı akınını durdurarak sadece Macaristan'ı değil Avrupa Birliği'ni (AB) de koruyacağını savundu.

"TEL ÖRGÜLERE ELEKTRİK VERİLECEK"

150 kilometrelik alanda inşa edilen tel örgünün 1 Mayıs'a kadar bitirilmesinin planlandığını, tel örgülerin termal kamera ve diğer teknolojik donanıma sahip olacağını belirten Kovacs, "Yeni 'akıllı tel örgü'nün teknik kapasitesi öncekine göre çok daha yüksek. İleri teknoloji sayesinde tel örgüye insan hayatını tehlikeye atmayan elektrik de verilecek.

"SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN OLURSA.."

Bu sistem merkeze ve nöbetçilere sığınmacıların nereden sınırını geçmeye çalıştığı bilgisini gönderecek.'' diye konuştu.

AVRUPA'YA GEÇİŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA..

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

OHAL İLAN ETTİLER

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini duyurmuştu.