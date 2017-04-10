Macaristan'da AB'nın karşı çıktığı CEU yasası onaylandı

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, son dönemde ulusal ve uluslararası alanda tepkilere neden olan yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetinin zorlaştırılması yönündeki yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen kanunun, Cumhurbaşkanı Ader tarafından imzalandığı belirtilerek, Ader'in ''Bana tanınan süre içinde kanunun uluslararası anlaşmalar ve Anayasa'ya uyumunu inceledim. Kanun değişikliğinin Anayasa'nın 10. maddesindeki eğitim ve öğretim özgürlüğüne aykırı olmadığı kanaatine vardım.'' ifadesine yer verildi.

Yasaya göre, Avrupa Birliği üyesi (AB) bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan'da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekecek.

Birçok siyasetçi ve bilim insanının tepki gösterdiği yasa hakkında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ''Şu an Budapeşte'de CEU'ya karşı yapıldığı gibi sivil toplumu ya da bilimi nefessiz bırakmaya yönelik adımlara Avrupa sessiz kalamaz.'' ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ader'in söz konusu kanunu imzalamaması için başkent Budapeşte'de dün düzenlenen protesto gösterisine on binlerce kişi katılmıştı.

MACARİSTAN'DA "SOROS ETKİSİ" TARTIŞMASI

Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yükseköğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.

Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Başbakan Viktor Orban, konuya ilişkin, "ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiği, bunun sahtekarlık olduğu" açıklaması yapmıştı.

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının da Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.