taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4719
EURO
5,2220
ALTIN
187,39
PETR
77,4700

Macaristan'da başörtüsü takan oyunculara sözlü saldırı

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'si Müslümanlardan oluşan Macaristan'da dizi çekimleri sırasında, rol gereği başörtüsü takan iki kadın, bir erkeğin sözlü tacizine uğradı.

AA | 31.05.2018 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Macar basınında yer alan haberlere göre, Mısır'da yayınlanan "Bulutların üstünde" isimli dizinin çekimi için Budapeşte'de bulunan ve rol gereği başörtüsü takan iki kadın sözle taciz edildi.

Haberde, dizi çekimleri esnasında bir Macar erkeğin sanatçılara başörtüsü taktıklarından dolayı bağırdığı, sanatçıların ise başörtüyü kendi özgür iradeleriyle taktıklarını açıklamak istemelerine rağmen sözlü saldırıda bulunan kişinin sadece Macarca bilmesinden dolayı başarısız oldukları bilgisi yer aldı.

Macaristan'da başörtüsü takan oyunculara sözlü saldırı

Haberde ayrıca sanatçıların günlük hayatında başörtüsü takmadığı, sadece dizi çekimleri için rol gereği başörtülü oldukları kaydedildi.

Macaristan'da daha önce de bir banka şubesinde havale yapmak isteyen bir kadının başörtülü olduğu gerekçesiyle işlem yapmasına izin verilmediği belirtilmişti.

SEÇİMİN ANA KONUSU SIĞINMACILAR VE İSLAM KARŞITLIĞIYDI

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyaları süresince sığınmacılar ve İslam ile ilgili karşıt söylemler öne çıkmıştı.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın Müslüman sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan'da yapılan genel seçimlerin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini" belirtmiş, ''Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı.'' açıklamasını yapmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

452
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

231
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

40
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

127
Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

43
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

34
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM