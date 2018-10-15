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Macaristan'da evsizlik suç oldu

Victor Orban hükümeti tarafından yürürlüğe konulan yasayla sokakta yaşamak yasaklandı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 10:56..
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Budapeşte parlamentosunun 20 Haziran'da kabul ettiği anayasal değişiklikle 'kamusal alanda yaşamak' yasaklanmış oldu.

Macaristan'da evsizlik suç oldu

Böylece 2013 yılında kamusal alanda yaşayanlara para cezası getirilmesinin ardından bu konudaki yasa sertleştirilmiş oldu.

POLİSE SOKAKTA KALANLARI YERİNDEN KALDIRMA YETKİSİ VERİLDİ

AFP'ye bilgi veren  Macarsitan Sosyal İşler Bakanı Attila Fulop, yasanın 'tüm toplumun çıkarına hizmet ettiğini' savunarak polisin bundan sonra sokaklarda kalan evsizleri yerinden kaldırma ve sokaklardaki kulübe ve barakaları yıkma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Macaristan'da evsizlik suç oldu

Fulop yasanın amacının 'evsiz insanların geceleri sokaklarda olmamasını ve yurttaşların engellenmeden kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak' olduğunu  belirtti.

Hükümete bağlı barınaklarda yaklaşık 11.000 kişinin olduğu belirtiliyor ancak ülke genelinde evsiz insan sayısının en az 20.000 olduğu tahmin ediliyor.

Macaristan'ın bu yasağına Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden tepki geldi. BM konutlandırma uzmanı Leilani Farha yasak için 'zalimce' yorumunu yaptı.

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