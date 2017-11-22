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Macaristan'da "Matrakçı Nasuh" Sergisi açıldı

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'u anlatan sergi Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu.

22.11.2017 - 21:48
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marakçı nasuh

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh Sergisi", Macaristan Ulusal Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

41 ESER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı sergide, sanatçıların Matrakçı Nasuh'un "Beyan-ı Menazil Sefer-i Irakeyn" ve "Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol Belgrad" eserlerinde yer alan şehir haritalarından yapılan seçkiyi, birebir çini levhalar üzerine, Matrakçı'nın beyitlerinden yapılan seçkiyi divani hat levhalara, vasıflarının birkaçını da modern bir yorumla tuvale aktardığı 41 eser görücüye çıktı.

Programda, yönetmenliğini Ali Sina Gürsu’nun üstlendiği, dünyaca ünlü Osmanlı tarihçilerinin görüşlerinin de yer aldığı "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeselinin gösterimi de yapıldı.

MATRAKÇI NASUH KİMDİR?

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'un 1480'de Saraybosna'da doğduğu ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru Enderun'da öğrenim gördükten sonra öğrenci yetiştirmeye başladığı biliniyor.

Ünlü bir hattat olan Matrakçı Nasuh, divani ve nesih yazı stillerinde değişiklikler yaptı. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığından dolayı "matrakçı" lakabıyla anılan Nasuh'un, minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu bulunuyor.

Matrakçı Nasuh, ölümünün 450'nci yılı çerçevesinde 2013'te UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri listesi kapsamına alınmıştı.

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