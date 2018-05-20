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Macaristan'da Osmanlı festivali

Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü.

AA | 20.05.2018 - 09:14..
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Festivalin organizatörü Mihaly Zombori, Tata kentinde Macarlar ve Türklerin 150 yıl birlikte yaşadığını, bugün düzenlenen programda Hristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmadan hayatını kaybeden tüm kahramanların anıldığını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin Tata'ya hükmettiği dönemde bıraktığı izleri objektif bir bakış açısıyla ziyaretçilere anlatmayı hedeflediklerini belirten Mihaly Zombori, programda ayrıca Osmanlı mutfağı ve o döneme ait kıyafetlerin de tanıtıldığını ifade etti.

Macaristan'da Osmanlı festivali

KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ

Programa katılan Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ise etkinliğin Macarlara Osmanlı dönemini tanıttığını ve Türk-Macar ilişkilerine olumlu katkı yaptığını dile getirdi. Şahbaz ayrıca, Tata ile isim benzerliği olan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi arasında kardeş şehir görüşmelerinin devam ettiğini ve bunun yakın zamanda gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü de ifade etti.

Programda ayrıca, Yunus Emre Enstitüsünce İki Kıta Arasında-İstanbul'un 3 Boyutlu Tarihi Sergisi de açıldı.

Macaristan'da Osmanlı festivali

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