Avrupa'da Noel'in yaklaşması terör paniğini de artırdı. Almanya'da geçtiğimiz ay başlayan terör korkusu ile beton bariyerler inşa edilmiş, Noel çarşılarının olduğu meydanlar çepeçevre sarılmıştı.

Almanya'nın tedirginliği Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Macaristan'a da sıçradı.

Macaristan'da terör önleyici timler sokaklarda - GALERİ

BUDAPEŞTE SOKAKLARI POLİSLERLE DOLU

Başkent Budapeşte'nin sokakları anti-Terör birlikleri tarafından sarıldı. Sokaklarda terör önleyici birlikleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, birlikler; çelik yelek, miğfer ve ağır silahlar ile birlikte zırhlı araçlarla bölgede kol gezdi.

Terör paniği ile savunma moduna geçen Avrupa'da polisler yavaş yavaş sokaklara hakim olmaya başlıyor.

ALMANYA'DA TERÖR ÖNLEMLERİ

Avrupa yaklaşık iki aydır terör paniği nedeniyle diken üstünde duruyor.

Geçtiğimiz ay Almanya'da Berlin, Münih ve Leipzig'de Noel çarşıları beton bariyerler ile çevrelenmiş, DEAŞ'ın olası araçlı terör saldırılarının önlemeye çalışıyorlar. Bu ay da sokaklara inen otomatik ve uzun namlulu silahlı polisler de bölgenin asayişini sağlıyor.

Her ne kadar Avrupa bu yöntem ile terörü önlemeye çalışıyor olsa da OHAL görüntülerini andıran bu sahneler, Avrupalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.