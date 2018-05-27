Macaristan'da Türk-Macar iftarı

İftara katılan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, burada yaptığı konuşmada, tüm Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ramazan ayına bu yıl özellikle Filistin'de yapılan katliam ile girildiğini belirterek, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

"FARKLI MİLLET VE DİNDEN KARDEŞLERİMİZLE BULUŞTUK"

Oktay, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Macaristan'da ikamet eden Türklerin de Macarlarla barış içinde yaşadığını kaydetti.

Türk-Macar İş Adamları Derneği Genel Başkanı Osman Şahbaz ise konuşmasında, derneğin bu yıl 22'ncisini düzenlediği iftar programının amacının Türk ve Macar dostluğunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Macaristan'ın farklı kentlerinden Budapeşte'ye gelerek davete katılanlara teşekkür eden Şahbaz, "Bugün Macar dostlarımızın yanı sıra farklı millet ve dine mensup dost ve kardeşlerimizle bir araya geldik." dedi.

İSRAİL KATLİAMINA DA DEĞİNDİLER

İsrail askerlerinin Gazze'de yaptığı katliamı kınayan Şahbaz, "Geçtiğimiz günlerde Gazze'de 65 savunmasız sivil dünyanın gözü önünde acımasızca katledildi. 3 binden fazla sivil yaralandı. Şüphesiz bunu lanetliyoruz. Rabbim bütün dünyada mazlum, mağdur kalmış milyonlarca insana ve mümin kardeşlerimizi bir an önce felaha, selamete ve barışa kavuşmayı nasip etsin." diye konuştu.

İftar programına Türk ve Macar sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, Azerbaycan Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev ve Kazakistan Budapeşte Büyükelçisi Rüstem Nurbahov'un yanı sıra Cezayir, Sırbistan ve Filistin Büyükelçiliği diplomatları katıldı.