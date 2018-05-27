taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Macaristan'da Türk-Macar iftarı

Türk-Macar İş Adamları Derneği, Budapeşte'de iftar yemeği verdi. Ülkede faaliyet gösteren Türk ve Macar sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları bir araya geldi.

AA | 27.05.2018 - 00:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

İftara katılan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, burada yaptığı konuşmada, tüm Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ramazan ayına bu yıl özellikle Filistin'de yapılan katliam ile girildiğini belirterek, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Macaristan'da Türk-Macar iftarı

"FARKLI MİLLET VE DİNDEN KARDEŞLERİMİZLE BULUŞTUK"

Oktay, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Macaristan'da ikamet eden Türklerin de Macarlarla barış içinde yaşadığını kaydetti.

Türk-Macar İş Adamları Derneği Genel Başkanı Osman Şahbaz ise konuşmasında, derneğin bu yıl 22'ncisini düzenlediği iftar programının amacının Türk ve Macar dostluğunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Macaristan'ın farklı kentlerinden Budapeşte'ye gelerek davete katılanlara teşekkür eden Şahbaz, "Bugün Macar dostlarımızın yanı sıra farklı millet ve dine mensup dost ve kardeşlerimizle bir araya geldik." dedi.

Macaristan'da Türk-Macar iftarı

İSRAİL KATLİAMINA DA DEĞİNDİLER

İsrail askerlerinin Gazze'de yaptığı katliamı kınayan Şahbaz, "Geçtiğimiz günlerde Gazze'de 65 savunmasız sivil dünyanın gözü önünde acımasızca katledildi. 3 binden fazla sivil yaralandı. Şüphesiz bunu lanetliyoruz. Rabbim bütün dünyada mazlum, mağdur kalmış milyonlarca insana ve mümin kardeşlerimizi bir an önce felaha, selamete ve barışa kavuşmayı nasip etsin." diye konuştu.

İftar programına Türk ve Macar sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, Azerbaycan Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev ve Kazakistan Budapeşte Büyükelçisi Rüstem Nurbahov'un yanı sıra Cezayir, Sırbistan ve Filistin Büyükelçiliği diplomatları katıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

95
Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

20
Ay'da yürüyen Amerikalı astronot Alan Bean öldü

Ay'da yürüyen Amerikalı astronot Alan Bean öldü

21
Macaristan'da Türk-Macar iftarı

Macaristan'da Türk-Macar iftarı

1
Mars'ın demir zengini kayalarında yaşamın izleri olabilir

Mars'ın demir zengini kayalarında yaşamın izleri olabilir

0
Gazze'de Şampiyonlar Ligi finali izlendi

Gazze'de Şampiyonlar Ligi finali izlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM