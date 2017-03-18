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Macaristan'dan mültecilere bir hamle daha geldi

Daha önce Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çeken Macaristan, şimdi de eğitimli “sınır avcıları”nı görevlendirecek.

18.03.2017 - 11:28
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Macaristan mültecilere karşı yeni bir önlem alıyor. Macaristan polisi mültecilerin ülkeye kaçak olarak girişini önlemek için 3 bin “sınır avcısı” görevlendirecek.

Macaristan'dan mültecilere bir hamle daha geldi

6 AYLIK YOĞUN EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Bu kişilerin Macaristan’ın Sırbistan sınırında Mayıs ayında görev yapmaya başlayacağı belirtiliyor.

Söz konusu iş için şu ana kadar gönüllü olan 2 bin kişi 6 aylık yoğun bir eğitimden geçiriliyor:

Macaristan'dan mültecilere bir hamle daha geldi

CEZALARI ARTIRMIŞTI

Mültecilerin Batı Avrupa’ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

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