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Macaristan'ın sığınmacıları konteynerlerde bekletme planı

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, "Sığınmacılar 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek." dedi.

09.02.2017 - 22:51
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Macaristan'ın sığınmacıları konteynerlerde bekletme planı

Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların başvuru süresince gözaltında tutulacağını belirtti.

Macaristan'ın sığınmacıları konteynerlerde bekletme planı

SIĞINMACILAR İÇİN ZORUNLU İKAMET YERİ

Sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edememesi için gözaltında tutma kurumunun geri getirileceğini ve bu konuda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Lazar, ''Sığınmacı krizi süresince Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar için zorunlu ikamet yeri belirlenecek. Sığınmacılar ülke sınırında inşa edilecek 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek. Serbest dolaşımları engellenecek.'' ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın sığınmacıları konteynerlerde bekletme planı

DERİN SINIR KONTROLÜ SİSTEMİ

Ülkedeki sığınmacı kamplarında halihazırda 586 sığınmacının yaşadığını kaydeden Lazar, Macaristan'ın, Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca uyguladığı, 8 kilometrelik bölgede yakalanan sığınmacıların sınır dışına çıkarılmasına ilişkin "derin sınır kontrolü" sisteminin ülke genelinde uygulanacağını belirtti.

Macaristan'ın sığınmacıları konteynerlerde bekletme planı

Lazar, yapılması planlanan kanuni düzenlemelerin güvenlik riskini azaltılmayı hedeflediğini, düzenlemeye özellikle Avrupa Komisyonu'nun tepki göstermesinin beklendiğini vurgulayarak sığınmacı krizini derinleşmesi halinde sınırda ikinci bir tel örgünün de çekilebileceğini açıkladı.

LİBYA'DA KAYIT MERKEZLERİ KURMA PLANI

Malta'da düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderleri ve üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde alınan kararların çok önemli olduğunu belirten Lazar, ''AB zirvesinde alınan kararlar gerçek kırılma noktası. AB sınırları her halükarda korunmalı ve kıtaya ulaşanlar Afrika'ya geri taşınmalı. Libya'da ise kayıt merkezleri kurulmalı.'' dedi.

Konuşmasında ayrıca Almanya'da yapılacak genel seçimlere değinen Lazar, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i desteklediğini söyledi.

Macaristan'ın sığınmacıları konteynerlerde bekletme planı

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