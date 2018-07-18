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Macarlar göç sözleşmesini imzalamayacaklar

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldığını açıkladı.

AA | 18.07.2018 - 19:36..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Macarlar göç sözleşmesini imzalamayacaklar

Peter Szijjarto, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, BM'nin göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan sürecinin, Macaristan'ın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ MACARLARIN GÜVENLİĞİ"

Ülkesinin bu süreçten çekilme kararı aldığını belirten Szijjarto, BM'nin göçmen paktının olağanüstü derecede tehlikeli, aşırıcı, ön yargılı ve göçe teşvik edici olduğunu öne sürdü. Szijjarto, "Bizim için en önemli konu Macaristan ve Macarların güvenliği. Bu doküman ülkenin güvenlik çıkarlarına aykırı. Macar hükümetine göre BM'nin küresel göç paketi sağduyuya ve Avrupa'nın güvenliğinin tekrar sağlanması niyetine ters." diye konuştu.

HAYIR OYU VERECEKLER

Macaristan'ın Fas'ın Marakeş kentinde aralıkta düzenlenecek olan ve paktın kabul edilmesinin beklendiği bakanlar düzeyindeki zirveye katılmayacağına da dikkati çeken Szijjarto, söz konusu metnin BM Genel Kurulunda oylamaya sunulması halinde ise ülkesinin "hayır" oyu kullanacağını ifade etti.

GÖÇ KONUSUNDA İLK ULUSLARARASI SÖZLEŞME

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının geçen hafta üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği ve tam adı "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

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