Maceraperest ruhuyla: Nantucketli Arthur Gordon Pym’in Öyküsü

Evet, belki tek roman; ama hakkını da vermiş. Öyle ki Herman Melville’in Moby Dick, H.P. Lovecraft’ın Delililiğin Dağlarında kitaplarının esin kaynağı olmuş. Ayrıca Jules Verne de, bu romanın devamını, “Buzlar Sfenksi” adıyla yazmış.

(Edgar Allan Poe)

NANTUCKETLİ ARTHUR GORDON PYM’İN ÖYKÜSÜ

Arthur Gordon Pym, genç ve oldukça maceraperesttir. Bir gün yakın arkadaşı Augustus ile kaçak olarak Grampus adlı bir gemiye biner ve güney denizlerinde bir yolculuğa çıkarlar.

Maceracı ruhları ile çıktığı bu yolculukta işler biraz yolundan çıkmaya başlar. Gemide çıkan isyandan sonra Arthur ve arkadaşları kendilerini yamyamlık, açlık ve kötü hava koşullarına karşı hayatta kalmak için mücadele ederken bulurlar.

Bakalım güvertede korkunç cinayetlere tanık olurken sen neler hissedeceksin?

Nantucketli Arthur Gordon Pym’in Öyküsü

Edgar Allan Poe

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 192

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Damla Karakuş

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