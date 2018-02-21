İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli kapsamında Maçka Parkı’nın 3 bin 500 m2'lik bölümünde yer alan 176 ağacın uzman ekipler eşliğinde ve özel yöntemlerle Sarıyer'deki tabiat parkına taşınma işlemi tamamlandı.

EYLEM ÇAĞRISINI TAKAN YOK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maçka Parkı'ndaki ağaçların taşınmasına tepki göstererek eylem çağrısı yapmıştı.

Bu çağrıya uyup İBB'nin önünde toplananların sayısı, elle sayılacak kadar az oldu.

İSTANBUL'U BÖYLE Mİ ALACAK

Canan Kaftancıoğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin "İstanbul'u alacağız" diye iddialı açıklamalar yapıyordu.

Maçka Parkı'nda ağaç taşıma işlemleri sonlandırıldı VİDEO

ÇEVRE DOSTU TÜNEL

Bölgede büyük bir rahatlama sağlamasının yanında doğa dostu olmasıyla da ilgi çeken proje hakkında İBB tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada yaygın olarak kullanılan son teknoloji ROOTBALL yöntemi ile taşınan ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikildi. Dikilen ağaçların çanak ve sabitleştirme işlemleri tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında Maçka Parkı öncekinden daha da yeşillendirilip ve ağaçlandırılarak zenginleştirilecek. Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin tamamlanmasıyla birlikte günlük çift yönde 33.000 araç geçişi olması ve tünel ile günde 23 bin 725 kg CO2 emisyon salımının azaltılması bekleniyor. Yılda tünel ile azaltılması hedeflenen CO2 emisyonu, yaklaşık 396.000 ağacın absorbe (emme) ettiği emisyon miktarına eşdeğerdir." denildi.

İNŞAATIN TAMAMLANMASIYLA MAÇKA PARKI'INDA PEYZAJ ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Açıklamada, yapılan çalışmalar hakkında İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisinin, tünel çalışmaları kapsamında 176 ağacın taşıma işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bundan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işlemi yapılmayacak. Dikilen ağaçların bakım işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte orman işletmesine devredilecektir. Tünel inşaatı tamamlandıktan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alan eskisinden daha yeşil hale getirilecektir." ifadesine yer verildi.

FOTOĞRAF: Maçka Parkı'ndan taşınan ağaçlar Sarıyer'e dikildi

PROJEYLE 70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNİYOR

İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak.

CHP'DEN YAPILAN ÇAĞRI