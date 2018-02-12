Maçka Parkı'nda ağaç sökme işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı’nda ağaç sökme işlemleri başladı.

Parktaki çalışmalar bugün havadan da fotoğraflandı. Proje kapsamında bölgeye gelen özel iş makineleri ile ağaçların sökümüne başlandı. Çalışmalar sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

"ALAN ESKİ HALİNE DÖNDÜRÜLECEK"

İBB'nin ağaçların taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denilmişti:



"Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkının sadece 3 bin 500 metrekarelik bölümünde başlayacak çalışmalar kapsamında; alanda bulunan 85 ağaç, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına dikilecek. Uzman ekipler yönetiminde ROOTBALL yöntemi ile sökümü gerçekleşecek ağaçlar, kök ve gövdeleri itina ile korunarak yeni yerlerine dikilecekler. Park dışında ise 91 ağaç başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak. Çalışmalar tamamlandığında, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski haline döndürülecek"