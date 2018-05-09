İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım arasını Maçka Tüneli ile 5 dakikaya indirecek proje kapsamında, Maçka Demokrasi Parkı’ndaki bazı ağaçlar sökülmüştü.





Maçka Parkı'nın 3 bin 500 metrekarelik alanından uzman ekipler yönetiminde ROOTBALL yöntemiyle sökülen 85 ağaç, Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na taşındı.

Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı



AĞAÇLAR TOMURCUKLANIYOR

Bakım işlemleri düzenli olarak yapılan ağaçlarda yeşillenme ve tomurcuklanma görülmeye başladı.





"YEŞİLİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

İBB Altyapı Hizmetleri Kontrol Mühendisi Halis Aydoğan, ağaçların bakımlarının aksatılmadan yapıldığını belirtirken, "Yeşilimize her zamanki gibi sahip çıkıyoruz." dedi.