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Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dolmabahçe-Levazım arasındaki trafiği rahatlatacak Maçka Tüneli Projesi kapsamında sökülen ağaçlar yeni yerinde yeşilleniyor.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 12:42..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım arasını Maçka Tüneli ile 5 dakikaya indirecek proje kapsamında, Maçka Demokrasi Parkı’ndaki bazı ağaçlar sökülmüştü.

Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı

Maçka Parkı'nın 3 bin 500 metrekarelik alanından uzman ekipler yönetiminde ROOTBALL yöntemiyle sökülen 85 ağaç, Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na taşındı.

Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı

AĞAÇLAR TOMURCUKLANIYOR

Bakım işlemleri düzenli olarak yapılan ağaçlarda yeşillenme ve tomurcuklanma görülmeye başladı.

Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı

"YEŞİLİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

İBB Altyapı Hizmetleri Kontrol Mühendisi Halis Aydoğan, ağaçların bakımlarının aksatılmadan yapıldığını belirtirken, "Yeşilimize her zamanki gibi sahip çıkıyoruz." dedi.

Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı

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