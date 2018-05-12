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Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan, 4 milyon TL’lik zarar neden oldu.

İHA | 12.05.2018 - 18:00..
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Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle hasar oluştu.

"CAN KAYBI YOK"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, iki gündür etkili olan yağışların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Koçhan, “Heyelanlar sonucunda tahminlerimize göre yaklaşık 4 milyon liralık zarar oluştu. Çok şükür ki can kaybımız yok.” dedi.

Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Maçka Belediyesi olarak iki gündür bütün ekipleriyle çalıştıklarını dile getiren Koçhan, “Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki üç gün içerisinde de tahminen kopan yolları ve zarar gören yerleri temizlemiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

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