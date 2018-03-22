Trabzon'un Maçka ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Maçka ilçesi Çatak mevkisinde, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu polis otosu, uyuşturucu taşıyan bir aracı takibe aldığı sırada kontrolden çıkıp dereye uçmuştu.
Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı ViDEO
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Şehit polis memuru Yunus Çavdar'ın cenaze törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen aile yakınlarından babası İlyas Çavdar, anne Meryem Çavdar, eşi Tuğba Çavdar, emniyet ve jandarmadan mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
YENİKÖY MAHALLESİ BİBAT MEVKİİNDEKİ KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK
Şehit polisin cenazesi, törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Bibat mevkiinde bulunan aile kabristanlığında defnedilecek.