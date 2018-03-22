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Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

Trabzon'da kontrolden çıkıp dereye uçan polis otosunda bulunan 3 polis memurundan biri olan Yunus Çavdar'ın cenazesi bugün defnedildi.

DHA | 22.03.2018 - 15:20..
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Maçka ilçesi Çatak mevkisinde, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu polis otosu, uyuşturucu taşıyan bir aracı takibe aldığı sırada kontrolden çıkıp dereye uçmuştu.

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı ViDEO

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit polis memuru Yunus Çavdar'ın cenaze törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen aile yakınlarından babası İlyas Çavdar, anne Meryem Çavdar, eşi Tuğba Çavdar, emniyet ve jandarmadan mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

YENİKÖY MAHALLESİ BİBAT MEVKİİNDEKİ KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

Şehit polisin cenazesi, törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Bibat mevkiinde bulunan aile kabristanlığında defnedilecek.

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

Maçka'da şehit düşen polisin cenazesi kaldırıldı

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