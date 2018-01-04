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Macron: ABD ve İsrail neredeyse bizi savaşa götürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'daki protestolar hakkında açıklamalarda bulunan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın tavrını eleştirdi.

AA | 04.01.2018 - 03:14..
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Macron: ABD ve İsrail neredeyse bizi savaşa götürecek

Elysee Sarayı'nda basın karşısına çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin İran'daki protestoları alevlendirecek açıklamalar yapmalarına tepki gösterdi. Macron, İran ile ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu.

Macron: ABD ve İsrail neredeyse bizi savaşa götürecek


"NEREDEYSE SAVAŞA GÖTÜRECEKLER"

İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, bu ülkeye yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır." değerlendirmesini yaptı.

Bu koşullarda bir denge kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Macron, İran'ın eylemlerini sınırlandırmaya yönelik bir strateji belirlenmesi gerektiğini savundu.

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