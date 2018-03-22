Macron Afrin operasyonuna işgal dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteğiyle Afrin'i işgal eden teröristleri 58 günde temizledi.

Bölge halkını huzura kavuşturan TSK ve ÖSO bölgede mayın arama tarama faaliyetlerini sürdürüken Avrupa'dan açıklama üstüne açıklama geliyor.

FRANSA, ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ

Brüksel'deki AB liderler zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Suriye'de işgalin desteklenmediğini vurgulayan Macron, ''Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.'' dedi.

FRANSA KARIŞIK

Fransa'da her yıl gerçekleştirilen ulaşım grevleri bu yıl da baharın gelmesiyle başladı.

Havayolu ve demiryolu şirketlerinin greviyle birlikte çalışan kesim sokağa indi, Macron'un ekonomik reformlarını protesto etti.