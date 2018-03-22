taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.110
USD
3,9295
EURO
4,8425
ALTIN
167,72
PETR
69,0800

Macron Afrin operasyonuna işgal dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz." dedi.

DHA | 22.03.2018 - 21:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteğiyle Afrin'i işgal eden teröristleri 58 günde temizledi.

Bölge halkını huzura kavuşturan TSK ve ÖSO bölgede mayın arama tarama faaliyetlerini sürdürüken Avrupa'dan açıklama üstüne açıklama geliyor.

FRANSA, ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ

Brüksel'deki AB liderler zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Suriye'de işgalin desteklenmediğini vurgulayan Macron, ''Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.'' dedi.

FRANSA KARIŞIK

Fransa'da her yıl gerçekleştirilen ulaşım grevleri bu yıl da baharın gelmesiyle başladı.

Havayolu ve demiryolu şirketlerinin greviyle birlikte çalışan kesim sokağa indi, Macron'un ekonomik reformlarını protesto etti.

Macron Afrin operasyonuna işgal dedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İdlib’de hava saldırısı: 20 ölü
Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti.
Çipras, Putin'le telefonda görüştü
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçim zaferi için Putin'i aradı ve Türkiye'yi şikayet etti.
Tayland’da tur otobüsü kaza yaptı: 18 ölü, 33 yaralı
Tayland’da turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı
Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için endişeye kapılan ABD'li üst düzey yetkililer, teröristlerle sürekli bir toplantı içinde.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

89
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

174
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

114
Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

41
Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu

Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu

100
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile telefonda görüştü

121
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM