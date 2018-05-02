Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile olan samimi pozları ve diyalogları çok konuşulmuştu. Macron'un ABD ziyaretinden sonra gerçekleştirdiği Avustralya ziyareti de bir o kadar konuşulmaya aday. Hem de Macron'un sözleriyle.

"LEZİZ EŞ"

Macron ile Avustralya Başbakanı Turnbull ikili görüşmelerinin ardınadn kamera karşısına geçerek açıklamalar gerçekleştirdi. Macron Turnbul'a misafirperverliğinden ötürü şükranlarını sunarken ağızından ilginç birkaç kelime döküldü.

​Macron dortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve leziz eşinize" dedi.

Macron Avusturalya Başbakanı'nın eşine leziz dedi VİDEO





KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK

Turnbull bu ifade karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken yine de bozuntuya vermedi. Açıklamanın ardından iki lider tokalaşırken kameralara birlik pozu verdi.

DİL SÜRÇMESİ Mİ BİLİNÇALTI MI

Macron'un bu sözleri Avrupa'da oldukça yankı uyandırdı. Kimileri bu sözü Fransızca'da hoş anlamına geldiği için kullandığını belirtirken, kimileri ise Macron'un bilinçaltında yatan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla suçladı.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi eşi Brigitte Macron hakkında benzer sözlerde bulunmuş, konu oldukça alay edilen bir mesele olmuştu.



