Macron birlik mesajı verdi

Macron, zaferini ilan etmesinden sonra Louvre Meydanı'da yapılan kutlamaya Avrupa Birliği marşı eşliğinde geldi. Macron ve eşi Brigitte Macron ile kampanya ekibi, kutlamalara katılanlarla beraber Fransa Milli Marşı'nı söyledi.

Burada kendisini destekleyenlere hitap eden Macron, "Herkes bize bunun mümkün olmadığını söylüyordu ama Fransa'yı bilmiyorlardı. Bu gece Fransa kazandı. Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik için çalışacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı François Hollande ise Bakanlar Kurulu üyeleri ile seçimleri Elysee Sarayı'nda takip etti. Elysee Sarayı'nın Twitter adresinden yayınlanan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Hollande'ın, seçimi Macron'un kazandığının televizyonda açıklanmasını kabine üyeleriyle alkışlayarak kutladığı görüldü.