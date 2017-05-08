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Macron birlik mesajı verdi

Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, cumhuriyeti koruyacağını, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için çalışacağını söyledi

08.05.2017 - 05:27
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Macron birlik mesajı verdi

Macron, zaferini ilan etmesinden sonra Louvre Meydanı'da yapılan kutlamaya Avrupa Birliği marşı eşliğinde geldi. Macron ve eşi Brigitte Macron ile kampanya ekibi, kutlamalara katılanlarla beraber Fransa Milli Marşı'nı söyledi.

Burada kendisini destekleyenlere hitap eden Macron, "Herkes bize bunun mümkün olmadığını söylüyordu ama Fransa'yı bilmiyorlardı. Bu gece Fransa kazandı. Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik için çalışacağım" dedi.

Macron birlik mesajı verdi

Cumhurbaşkanı François Hollande ise Bakanlar Kurulu üyeleri ile seçimleri Elysee Sarayı'nda takip etti. Elysee Sarayı'nın Twitter adresinden yayınlanan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Hollande'ın, seçimi Macron'un kazandığının televizyonda açıklanmasını kabine üyeleriyle alkışlayarak kutladığı görüldü.

Macron birlik mesajı verdi

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