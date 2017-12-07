Macron: Cezayirlilerin kafataslarını iade edeceğiz

Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı açıklamada, Cezayirli direnişçilere ait kafatasları hakkında, "Hatıra çalışması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin canlanmasını ve kafataslarının teslim edilmesiyle ilgili kararın verilmesini istiyorum. Bunun kararını vereceğim, hazırım." dedi.

BAĞIMSIZLIK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN CEZAYİRLİLER

Paris'te ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961 tarihinde sokağa çıkan yüzlerce Cezayirli, Fransız polisi tarafından katledilmişti. İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

CEZAYİR TAZMİNAT İSTİYOR, FRANSA ESKİ DEFTER DİYOR

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor. Cezayir, Fransa'ya söz konusu suçları kabul edip mağdur yakınları için tazminat ödemesi çağrısında bulunurken, Fransa ise eski defterleri kapatıp geleceğe bakmak gerektiğini savunuyor.

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18 BİN KAFATASI VAR

Paris'te arkeoloji eserlerinin sergilendiği İnsan Müzesi'nde muhafaza edilen ve dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatasına ilişkin kimlik belirleme çalışmaları Cergy-Pontoise Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Senouci'nin başlattığı kampanyayla ülke gündemine taşınmıştı.

İNCELENEN 500 KAFATASINDAN 36'SI CEZAYİRLİ

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19. yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmiş ancak geri kalan kafataslarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiği açıklanmıştı. Müzede özel bir kısımda muhafaza edilen kafataslarının bir dönem müzede sergilenmesi birçok kesimin tepkisine neden olmuştu.