taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8623
EURO
4,5566
ALTIN
156,15
PETR
61,2800

Macron: Cezayirlilerin kafataslarını iade edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendilerinde bulunan Cezayirli direnişçilere ait olduğu belirlenen kafataslarını teslim edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı açıklamada, Cezayirli direnişçilere ait kafatasları hakkında, "Hatıra çalışması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin canlanmasını ve kafataslarının teslim edilmesiyle ilgili kararın verilmesini istiyorum. Bunun kararını vereceğim, hazırım." dedi.

Macron: Cezayirlilerin kafataslarını iade edeceğiz

BAĞIMSIZLIK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN CEZAYİRLİLER

Paris'te ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961 tarihinde sokağa çıkan yüzlerce Cezayirli, Fransız polisi tarafından katledilmişti. İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

CEZAYİR TAZMİNAT İSTİYOR, FRANSA ESKİ DEFTER DİYOR

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor. Cezayir, Fransa'ya söz konusu suçları kabul edip mağdur yakınları için tazminat ödemesi çağrısında bulunurken, Fransa ise eski defterleri kapatıp geleceğe bakmak gerektiğini savunuyor.

Cezayir'den Macron'un ziyareti öncesi 'özür' çağrısı haberi

18 BİN KAFATASI VAR

Paris'te arkeoloji eserlerinin sergilendiği İnsan Müzesi'nde muhafaza edilen ve dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatasına ilişkin kimlik belirleme çalışmaları Cergy-Pontoise Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Senouci'nin başlattığı kampanyayla ülke gündemine taşınmıştı.

İNCELENEN 500 KAFATASINDAN 36'SI CEZAYİRLİ

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19. yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmiş ancak geri kalan kafataslarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiği açıklanmıştı. Müzede özel bir kısımda muhafaza edilen kafataslarının bir dönem müzede sergilenmesi birçok kesimin tepkisine neden olmuştu.

İlginizi Çekebilir
İngiltere yeni Savunma Bakanı'ndan terörle mücadele planı
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör organizasyonları ile mücadele eylem planlarını açıkladı. Williamson, "Ölü teröristler İngiltere'ye zarar veremez" dedi.
Yalova'da kendini zor dışarı attı, aracı alev alev yandı
Yalova'da hafif ticari araç içinde sürücüsü varken alev aldı. Olay sonrası can kaybı yaşanmadı.
Rusya'da kaza yapan aracın camından fırlayıp yola düştü
Rusya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi camdan fırlayıp yola düşerek yaralandı.
Çin’den vatandaşlarına 'nükleer' önlem
Çin’de devlete ait bir gazetede Kuzey Kore’ye yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara nükleer saldırıda nasıl hayatta kalınabileceğine dair bilgilendirme yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

89
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

91
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

30
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

142
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

105
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

16
Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM