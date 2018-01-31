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Macron Ermenilerin Türkiye'yi suçlama talebini reddetti

Ermenilerin önde gelen isimleriyle buluşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kendisine edilen Türkiye'yi suçlama teklifini geri çevirdi.

İHA | 31.01.2018 - 23:29..
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Macron Ermenilerin Türkiye'yi suçlama talebini reddetti

Takvimine sözde 'Ermeni soykırımını anma günü'nü ekleyeceğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermeni lobisinin kendisinden 'Türkiye'yi suçlama' isteğini ise reddetti.

Paris'te 500 kişilik davette Ermeni lobisinin tanınan isimleriyle bir araya gelen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni lobisinin taleplerini dinledi.

Macron Ermenilerin Türkiye'yi suçlama talebini reddetti

"ERDOĞAN'LA İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUM"

Türkiye’ye yönelik “azınlıkları tehdit etme” suçlaması talebinde bulunan Ermeni lobicilere Macron, ret cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişime önem verdiğini dile getiren Macron talebi reddetti.

Macron Ermenilerin Türkiye'yi suçlama talebini reddetti

MACRON İKİNCİ TALEBİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Ermeni lobisi temsilcilerinin bir diğer talebi de Ermeni siyasiler eşliğinde Macron’un Dağlık Karabağ ziyareti gerçekleştirmesi oldu. Bu talebi de reddeden Macron, “Sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama bunu da yapamam. Fransa’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki arabulucu rolünü kaybederim. Bu sorunu çözdüğümüzde gelmek isterim” ifadesini kullandı.

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